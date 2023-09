Brasile, infortunio al braccio per Neymar

Problemi per il Brasile. La stella Neymar si ferma per un infortunio. Dopo un contrasto, infatti, l’ex PSG, come riporta Globoesporte, è caduto a terra sul braccio destro, che già da prima del suo arrivo in nazionale era bendato. Neymar si è subito fermato, lamentando forti dolori, ed è stato soccorso dallo staff medico che lo ha visitato e gli ha bendato nuovamente il braccio. La sua presenza per la gara con la Bolivia è in forte dubbio.

Foto: Instagram Neymar