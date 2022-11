Brasile in ritiro alla Continassa prima del Mondiale

Da lunedì 14 novembre a sabato 19 il Brasile andrà in ritiro alla Continassa, quartier denerale della Juventus, per preparare i Mondiali in Qatar. La Seleçao ha scelto il centro di allenamento della Juventus per preparare al meglio la competizione iridata, poi il trasferimento a Malpensa e il volo verso il Qatar. Alex Sandro, Danilo e Bremer faranno da padroni di casa visto che sono tra i convocati verdeoro di Tite.

Foto: twitetr Seleçao Brasile