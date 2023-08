Brasile, i convocati per le sfide di settembre: solo Danilo dalla Serie A

C’è solamente Danilo in rappresentanza della Serie A tra i convocati del Brasile del CT Fernando Diniz, pronto ad esordire sulla panchina verdeoro per le sfide di qualificazione al prossimo mondiale del 2026 a settembre. Presente Neymar, appena passato in Arabia Saudita, c’è anche l’ex Roma Ibanez.

Portieri: Ederson, Alisson, Bento.

Difensori: Danilo, Vanderson, Caio Henrique, Renan Lodi, Gabriel, Marquinhos, Ibanez, Nino.

Centrocampisti: André, Casemiro, Joelinton, Bruno Guimaraes, Veiga.

Attaccanti: Neymar, Antony, Matheus Cunha, Vinicius, Rodrygo, Gabriel Martinelli.

Foto: Twitter Juventus