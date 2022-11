Brasile, i convocati di Tite per il Mondiale: chiamata per Bremer, Danilo e Alex Sandro. Out Firmino. C’è Dani Alves

Tite, ct del Brasile, ha convocato 26 giocatori per il Mondiale in Qatar. Come comunicato sul sito ufficiale della Seleçao, della Serie A ci sono i 3 juventini, Bremer, Alex Sandro e Danilo. Chiamata per il 40enne Dani Alves. Out Firmino del Liverpool.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

DIFENSORI: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

CENTROCAMPISTI: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham)

ATTACCANTI: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid).

Foto: Instafram Bremer