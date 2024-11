Brasile, i convocati di Dorival: c’è solo Danilo della Serie A

Dorival Junior, commissario tecnico del Brasile, ha diramato la lista di calciatori convocati per i prossimi impegni che vedranno la nazionale verdeoro affrontare prima il Venezuela e poi l’Uruguay per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un solo rappresentante della Serie A inserito nell’elenco, lo juventino Danilo, non c’è invece Dodo della Fiorentina, che era stato pre-convocato.

Portieri: Benedetto (Al Nassr), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Difensori: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Arana (Atletico Mineiro), Abner (Lione), Militao (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Murilo (Nottingham Forest).

Centrocampisti: Andre (Wolverhampton), Pereira (Fulham), Guimaraes (Newcastle), Gerson (Flamengo), Paqueta (West Ham), Raphinha (Barcellona).

Attaccanti: Estevao (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Luiz Henrique (Botafogo), Igor Jesus (Botafogo), Savinho (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid).

