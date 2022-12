Brasile, Gabriel Jesus e Alex Telles lasciano il ritiro del Brasile per infortunio

Tegola pesante per Tite e tutto il Brasile, da come riporta Ge Globo, noto giornale brasiliano, Gabriel Jesus e Alex Telles saranno costretti a lasciare prima del previsto il Mondiale per infortunio. I due calciatori si sono fatti male nella partita di ieri contro il Camerun e gli esami che hanno fatto, hanno confermato lesioni, constringendoli a terminare il torneo anticipatamente.

Foto: Globo.com