Brasile, Endrick sarà titolare contro l’Uruguay

Il Brasile dovrà far a meno di Vinicius Jr. (squalificato) nel match contro l’Uruguay. Con ogni probabilità l’esterno del Real Madrid verrà sostituito da Endrick, attaccante 17enne acquistato recentemente proprio dal club di Madrid. A confermarlo è stato lo stesso allenatore del Brasile, Dorival Jr., nella conferenza di presentazione del quarto di finale contro l’Uruguay: “Abbiamo perso un giocatore importante, ma abbiamo un altro giocatore che sta emergendo e che cerca un’opportunità. Forse questo è il momento di Endrick”. Il giovanissimo attaccante brasiliano ha giocato finora tutte e tre le partite di Copa America, ma non è stato titolare in nessuna di esse. Contro l’Uruguay avrà dunque l’occasione di mettersi nuovamente in luce.

Foto: twitter Copa America