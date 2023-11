Brasile e Real in ansia per Vinicius. Ko per un problema alla coscia destra. Salterà l’Argentina

Il Brasile è reduce da 2 sconfitte di fila nelle gare di qualificazione al Mondiale 2026 ed è in ansia per le condizioni della stella, Vinicius jr.

Il giocatore del Real Madrid è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 25′ per un problema alla coscia sinistra ed è stato sostituito da João Pedro. Difficilmente lo vedremo in campo nella super-sfida contro l’Argentina in programma mercoledì: “Le assenze di Neymar e Vinicius Jl. sono importanti ma non è per questo abbiamo perso. Abbiamo fatto la parte più difficile, ovvero aprire le marcature nel primo tempo, e abbiamo iniziato bene la partita. Avremmo potuto controllare meglio e segnare ancora quando ne avevamo la possibilità” ha detto il CT Diniz.

Foto: Instagram Vinicius