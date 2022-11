Come confermato dal noto quotidiano brasiliano Ge, Neymar e Danilo salteranno la prima fase della Coppa del Mondo. Ritorno in campo previsto per gli ottavi di finale. Brutta tegole per Tite e tutto il Brasile che perde due pezzi fondamentali della squadra. Neymar dopo la distorsione alla caviglia non riesce quindi a recuperare per i gironi.

Foto: Twitter Brasile