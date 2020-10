Brasile, convocazione con la Seleçao olimpica per Brazao

Attraverso il proprio profilo instagram, il portiere di proprietà dell’Inter ora al Real Oviedo, ha annunciato con tutta felicità la convocazione con la Nazionale brasiliana olimpica per le gare in programma il prossimo mese contro Arabia Saudita ed Egitto. Gabriel Brazao con un passato anche al Parma è pronto adesso a volare in Brasile per godersi la chiamata del ct André Jardine in vista delle gare con la formazione giovanile.

Foto: twitter real oviedo