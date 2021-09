Brasile-Argentina, gara sospesa: le autorità chiedono l’isolamento di 4 giocatori

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Brasile-Argentina. La gara, valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è stata sospesa dopo che le autorità locali avevano tentato di isolare quattro giocatori argentini (Emiliano Martinez, Buendia, Lo Celso e Romero), colpevoli di aver rilasciato false dichiarazioni all’ingresso nel Paese, omettendo di segnalare di essere stati nel Regno Unito nei quattordici giorni precedenti il loro arrivo. Il protocollo prevede che tali giocatori si sottopongano ad una quarantena obbligatoria, cosa non avvenuta per i quattro calciatori dell’Albiceleste. La squadra di Scaloni ha deciso di abbandonare il campo, seguiranno aggiornamenti.