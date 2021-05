Brasile, 24 i convocati da Tite per le qual. ai Mondiali. Ci sono due juventini

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per i prossimi impegni della Nazionale, in programma i prossimi 4 e 8 giugno. Il Brasile sarà impegnato rispettivamente contro Ecuador e Paraguay, due gare valide per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2022.

Questa la lista completa:

Portieri

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

Terzini

Dani Alves – San Paolo

Danilo – Juventus (ITA)

Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Centrali di difesa

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Lucas Veríssimo – Benfica (POR)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Centrocampisti

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Fabinho – Liverpool (ING)

Lucas Paquetá – Lione (FRA)

Everton Ribeiro – Flamengo

Attaccanti

Everton – Benfica (POR)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Gabriel Barbosa – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Neymar Jr. – Paris Saint Germain (FRA)

Richarlison – Everton (ING)

Vinícius Júnior – Real Madrid (ESP)

