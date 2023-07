Branchini: “L’Arabia ha un progetto concreto per il 2030”

Dalle pagine de Il Messaggero, il procuratore sportivo Giovanni Branchini parla così degli arabi e dei tanti acquisti che hanno fatto in questa sessione di mercato: “L’Arabia ha un progetto concreto per il 2030, quando ci saranno l’Expo e i Mondiali di calcio. Solo che all’inizio sembrava ci fosse un controllo centralizzato da parte del loro ministro dello sport, per vigilare sulle spese” ha detto Branchini. Che poi continua: “Poi si scopre che 4 club sono di proprietà del fondo Pif, il loro fondo sovrano, e ovviamente lì sono saltati tetti e direttive precedenti. Ed è iniziato il caos, perché anche gli altri club hanno iniziato a spendere”. Conclude parlando delle differenze tra Arabia e Cina: “In Arabia la situazione è diversa rispetto alla Cina, non c’è la stessa corruzione e gli arabi hanno più soldi dei cinesi”.

Foto: Instagram branchiniassociati