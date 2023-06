Branchini: “Brozovic? Non c’è nulla di reale sul mercato”

L’agente Giovanni Branchini nell’incontro andato in scena quest’oggi al Viola Park tra procuratori e vertici della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti sul futuro di Marcelo Brozovic: “Ad oggi non c’è nulla di reale sul mercato. Ci sono trattative sugli svincolati, ma molte situazioni sono ancora in ballo, anche per ciò che riguarda gli allenatori. E’ veramente presto”.

Foto: branchini elcolombiano