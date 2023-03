Brambilla su Barrenechea: “Allegri non regala nulla, si è guadagnato questa occasione”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, nella conferenza stampa alla vigilia della finale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza, in programma domani sera all’Allianz Stadium, ha parlato anche di Enzo Barrenechea, schierato ieri titolare da Allegri nel derby di Torino: “Quando un ragazzo che parte con noi, dalla Primavera e fa il suo percorso alla Juve riesce ad arrivare in prima squadra è sempre una soddisfazione e una vittoria per tutti. Al di là che sia nella settimana della Coppa Italia, dobbiamo valutare domani come sta. In ogni caso se l’è guadagnata perché mister Allegri non regala partite del genere se non lo meriti”.

Foto: Twitter Juventus