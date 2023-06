Brambati: “Un bel voto alla stagione di Mourinho. Ma cercare l’arbitro nel parcheggio è da dilettanti”

L’opinionista Massimo Brambati ha dato un giudizio, ai microfoni di TMW, sulla Roma. “Mourinho merita un bel voto, non avevo messo la Roma tra le prime quattro e non pensavo che sarebbe arrivata in finale di Europa League. Ieri ha perso solo ai rigori, ma non doveva trascendere con l’arbitro, cercandolo nel parcheggio. È da calcio dilettantistico, non da Roma. Mourinho non mi piace perché esprime giudizi volgari sull’operato dell’arbitro e i giornalisti si dedicano alle lacrime dei calciatori. Un tecnico come Mourinho non può permettersi di dire che un arbitro certe cagate le deve andare a fare in Champions. Questo arbitraggio contro non l’ho visto”.

Foto: mourinho-twitter-roma-2