Braithwaite: “Non sono i soldi ad aver ritardato la mia partenza. La gente non sa la verità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Catalunya, Martin Braithwaite, che in estate ha lasciato il Barcellona per l’Espanyol, è tornato sul suo addio ai blaugrana: “Non voglio parlare di soldi, la salute è più importante. Sono molto fortunato, la mia famiglia sta bene. Non sono i soldi ad aver ritardato la mia partenza. Ormai poi tutto questo fa parte del passato, nella mia testa ho tanti ricordi positivi del Barcellona. Adesso sono dove volevo essere, sono felice qui e non mi sembra il momento di parlare. La gente non sa tutta la verità”.

Foto: Twitter Espanyol