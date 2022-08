Dalla Spagna: Braithwaite non fa sconti al Barcellona

Oggi tra gli esuberi del Barcellona, Martin Braithwaite non sembra aver alcuna intenzione di concedere sconti o rinunciare ai propri privilegi. Come riporta il portale spagnolo Sport, i blaugrana potrebbero esser costretti a versargli l’intero importo che l’attaccante dovrebbe percepire fino alla scadenza del contratto (giugno 2024). La dirigenza avrebbe già provato a giocarsi la carta dello svincolo gratuito e poi quella del pagamento di un anno di stipendio, ma si sarebbe scontrata contro il muro innalzato dal classe ’91, che pretenderebbe fino all’ultimo centesimo. Il danese, prosegue Sport, vorrebbe lottare per un posto nel Barça, ma Xavi e lo staff hanno già comunicato di non contare su di lui. È rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournée e, nonostante ci siano delle squadre interessate, Braithwaite non avrebbe accettato alcuna destinazione. Non si esclude la rescissione unilaterale del contratto.

Foto: Twitter Barcellona