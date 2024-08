Braithwaite: “In Europa non capiscono, ma il Gremio è la tappa più bella della mia carriera”

“Molte persone in Europa non capiscono la mia decisione, ma è una decisione personale. È una decisione dettata dalla passione per il calcio”. Così Martin Braithwaite spiega la sua scelta di proseguire la sua carriera in Brasile, al Gremio. L’ex Barcellona sembrava a un passo dall’Olympiacos, invece il 23 luglio scorso è stato ufficializzato come un nuovo attaccante del sodalizio verdeoro.

Durante la conferenza stampa di presentazione il danese parla così: “Sono una persona che fa tutto con passione. Voglio vivere questa esperienza, ma per me non è solo un’esperienza. Penso che sia la tappa più bella della mia carriera: qui posso lottare per i titoli, fare qualcosa di grande. Non sono qui in vacanza, sono qui per vincere titoli e, ovviamente, segnare gol”, ha promesso.

Foto: Instagram Gremio