Braithwaite e il trasferimento al Barcellona: “Mia moglie credeva che avessi l’amante”

Martin Braithwaite, attaccante del Barcellona, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese Daily Mail nella quale è tornato a parlare del suo arrivo in blaugrana: “Mia moglie credeva che avessi l’amante. Ho ricevuto molte chiamate ma non l’ho detto a nessuno, nemmeno a lei. Ha iniziato a sospettare qualcosa perché lasciavo sempre casa per rispondere alle telefonate. Messi? Lo adoro, devi essere sempre al massimo per giocare con lui”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona