Braithwaite e il commovente racconto della sua infanzia: “Gli altri bambini correvano, io sulla sedia a rotelle”

Diversi anni prima di arrivare al Barcellona, Martin Braithwaite ha affrontato un percorso difficile, ricco di difficoltà e sofferenze. A raccontarlo è lo stesso calciatore danese alla CNN, spiegando come la sua infanzia sia stata segnata da una grave malattia, quella di Legg-Calvé-Perthes, una sindrome pediatrica degenerativa del femore, che lo ha costretto ad usare la sedia a rotelle, senza alcuna previsione sul futuro. Un qualcosa che ancora oggi lo colpisce. “Non ho molti ricordi perché è stato un momento molto triste. Vedevo tutti gli altri bambini che correvano, sorridevano, giocavano, è stato un periodo davvero difficile della mia vita. Ricordo la sensazione di non sapere come spiegarlo agli altri, la vergogna di essere diverso. Non volevo questo tipo di attenzioni”. Non esattamente l’infanzia tipica di un calciatore, almeno a prima vista. Ma Braithwaite è la dimostrazione che dai momenti peggiori si può anche tornare più forti.

Foto: sito Barcellona