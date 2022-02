BRAIS MENDEZ, L’ORO DEL CELTA VIGO

Ieri si sono disputati quattro match della 23esima giornata di Liga. Tra questi anche Celta Vigo-Rayo Vallecano, vinto 2-0 dal Rayo Vallecano grazie ad una doppietta di Brais Mendez che ha rilanciato in classifica la sua squadra, attualmente a -5 dal Barcellona ma con una partita in più. Nato in Spagna il 7 gennaio 1997, Brais è cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili del Celta Vigo con cui ha esordito in prima squadra nel 2017. Lo scorso anno ha totalizzato 36 presenze e 9 gol tra Liga e Coppa del Re, arrivando anche a partecipare agli Europei in extremis dopo la positività al Covid di Busquets. Anche se il debutto in Nazionale maggiore era già avvenuto nel 2018 in un’amichevole contro la Bosnia in cui fece il gol del definitivo 1-0. Brais Mendez è un’ala mancina molto rapida e con grandi qualità che si sta affermando sempre di più. E non è un caso che Luis Enrique abbia scelto lui la scorsa estate per sostituire un giocatore del calibro di Busquets. Intanto con la doppietta di ieri ha raggiunto quattro gol stagionali in ventidue presenze.

FOTO: Instagram Brais