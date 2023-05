Braida: “Inter favorita sulla carta. Leao? È troppo importante, per il Milan è fondamentale”

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto Ariedo Braida che ha detto la sua sul derby di stasera: “Inter favorita? Sulla carta sì, se Leao non giocherà può avere qualcosa in più. Leao è troppo importante, per il Milan è fondamentale, è uno dei giocatori che decidono le partite. Mi auguro che il Milan abbia lo spirito, quello che fa lottare e sognare”.

