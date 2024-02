Braida: “Il Milan deve puntare a vincere l’Europa League. Inter? Giochi scudetto ormai chiusi”

Ariedo Braida, ex dirigente sportivo della Cremonese con un passato anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini di Tuttosport. Questo il suo pensiero sullo stato di forma delle due milanesi e sulle possibilità per ciascuna di portare a casa i rispettivi obiettivi stagionali: “Due mesi fa avevo criticato duramente il Milan, perché lo vedevo non convincente in tante situazioni. Adesso è cresciuto e sta ritornando a un livello importante, da Milan. Nelle ultime settimane la squadra è maturata parecchio: ora gioca più sicura, copre bene spazi e campo. Spero possa competere ai massimi livelli. Può conquistare l’Europa League? Il Milan può sicuramente dire la sua per vincere la manifestazione. Deve puntare ad alzare la Coppa.

In campionato invece cosa manca ai rossoneri per essere al livello dell’Inter dei suoi amici Marotta e Ausilio? Beppe e Piero sono bravissimi. Dove ci sono i dirigenti bravi le società vanno bene, ricordatevelo. Il calcio è semplicissimo, se si rispetta questa equazione.

L’Inter ti dá la sensazione di essere solida e sicura. È una squadra omogenea con una continuità straordinaria. Hanno valori importanti che vengono espressi nella loro totalità. In più ci sono diversi giocatori di grande personalità. Ecco perché per lo scudetto i giochi sembrano chiusi.”

Foto: sito A.C. Milan