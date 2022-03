Braida: “Il Milan con il ritorno di Ibra perderà meno punti. Juve? Per lo scudetto è tardi”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato a Itasportpress in merito alla corsa scudetto, che è sempre più avvincente e non vede una grande favorita al momento.

Queste le sue parole: “E’ un campionato, oggettivamente, molto avvincente: Milan e Inter hanno avuto un momento di flessione, allo stato attuale. Il Napoli lo aveva avuto da dicembre a metà gennaio ma ora è in grande ripresa. Nel lasso di una stagione molto lunga ci può anche stare di incontrare periodi difficili. Ma l’organico di Inter e Milan non si discute, oggettivamente parlando. Il futuro di Ibrahimovic? Ibra resta sempre Ibra: il campione non si discute. Sul suo futuro è lui a dover fare tutte le valutazioni opportune. E’ frenato da qualche infortunio, ma se ha grandi motivazioni può sicuramente continuare senza problemi. E credo che con il suo ritorno, il Milan perderà anche meno punti. Kessie? Non so dirvi nulla sul suo futuro ma finché è un giocatore del Milan, deve dare tutto per la maglia. Se la Juventus è ancora in corsa per lo scudetto? Sette punti non mi sembrano pochi. Credo che sia tardi. Consideriamo poi che l’Inter ha anche una partita in meno. Credo abbia ragione Allegri nel dire che l’obiettivo della Juve sia il quarto posto”.