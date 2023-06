Braida: “I Maldini rappresentano la storia del Milan. I sentimenti non si possono comprare e nemmeno vendere”

Ariedo Braida in un’intervista per QS è tornato a parlare sulla vicenda Maldini Ecco le sue parole: “I sentimenti non si possono comprare e nemmeno vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza. Da milanista dico che i Maldini rappresentano la storia, storia che è fondamentale nella vita di un uomo e che per me è stata calpestata”.

