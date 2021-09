Brahim e Theo accendono il Milan: 2-0 sul Venezia e quarta vittoria in campionato

Il Milan viene a capo di una gara più difficile del previsto con il Venezia. Dopo un’ora di sbadigli a San Siro, il Milan si accende con l’ingresso di Theo Hernandez.

Il francese spacca la partita, prima con un grande assist al volo per il gol di Brahim Diaz al 68′ e poi raddoppia per il 2-0 rossonero al minuto 82.

Non un Milan brillantissimo stasera ma basta e avanza per venire a capo del Venezia.

Quarta vittoria in campionato per i rossoneri che salgono a 13 punti, appaiando l’Inter al comando della classifica. In attesa del Napoli domani.

Foto: Twitter personale