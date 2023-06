Brahim Díaz ritorna a casa: “Come ho detto il primo giorno: “Hala Madrid, solo Madrid”

Ritorno a casa per Brahim Díaz. Dopo 3 anni di prestito al Milan il Real Madrid lo riporta alla base. Nella conferenza stampa è stato introdotto da Florentino Perez che ha mostrato molta soddisfazione per riaverlo con loro. Quindi è stato proprio Díaz a parlare: “Grazie per i segni di affetto e per avermi considerato per continuare a scrivere la storia del miglior club del mondo. So cosa significa questa maglia e rappresento il Real Madrid. Torno più preparato e desideroso di migliorarmi. Come ho detto il primo giorno: “Hala Madrid, solo Madrid”. E continuo a dirlo ora: ‘Fino alla fine, andiamo Real”