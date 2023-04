Brahim Diaz, una notte per diventare grande

Nel trionfo del Milan di ieri sera oltre Rafael Leao nei rossoneri è spiccata la stella di Brahim Diaz. Il numero dieci è stata l’arma in più dell’attacco di Pioli ed è stato decisivo nell’economia generale con un gol e un assist, prima di uscire per un leggero infortunio che però anche lo stesso Pioli ha sminuito.

In una prima parte di stagione vissuta in continuo ballottaggio con Charles De Ketelaere, l’ex Real Madrid ha sempre avuto un minutaggio molto limitato attorno ai sessanta minuti per partita, ieri però la musica sembra essere cambiata definitivamente. L’assist dello 0-1 è di pregevole fattura con il doppio dribbling su Lobotka e Mario Rui prima di lanciare Rafael Leao a tu per tu con Meret. Il gol invece la ciliegina sulla torta con sterzata ancora una volta su Mario Rui e sinistro che complice la deviazione di Kim entra in porta. Oltre a questo, il numero dieci ha dispensato assist e giocate che da qualche partita mancavano al fantasista e con ieri raggiunge i cinque gol e i tre assist in stagione, candidandosi automaticamente ad essere uno dei condottieri del Milan nell’agguerrito finale di stagione.

Foto: Instagram Brahim Diaz