Brahim Diaz: “Un sogno essere convocato dalla Spagna. Sentirmi importante nel Milan mi aiuta tanto”

Brahim Diaz ha parlato dal ritiro della Nazionale spagnola. Ecco le parole del giocatore del Milan in conferenza stampa: “Mi sento bene, sto meglio. Ho passato un periodo difficile ma ora sto molto meglio. E’ un sogno che diventa realtà, ogni bambino sogna di giocare in nazionale. Ringrazio il mister per l’opportunità ed i compagni di squadra per l’accoglienza. Ci aspettano due finali, dobbiamo vincerle entrambe. Non riesco ad immaginare un mondiale di calcio senza la Spagna. È un sogno essere qui ma ora la cosa più importante è vincere la gara di giovedì“.

Sul Milan: “In rossonero sto giocando con continuità e sento la fiducia di mister e compagni, in questo modo posso mostrare le mie qualità. Sentirmi un pezzo chiave della squadra mi dà una marcia in più“.

Foto: Twitter Milan