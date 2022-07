Brahim Diaz: “Theo Hernandez uno dei migliori nel suo ruolo. Ibra per noi è fondamentale”

Brahim Diaz ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di AS, parlando di Theo Hernandez: “Ha fisico, qualità, intelligenza tattica, è un calciatore eccezionale. Ho sempre saputo che poteva arrivare molto lontano ed è già uno dei migliori”. Su Ibrahimovic, il trequartista ha dichiarato: “Per noi è fondamentale dentro e fuori dal campo. Continua a darci consigli ed è impossibile non migliorare guardando cosa fa giorno per giorno. Nello spogliatoio sapevamo dei sacrifici che ha fatto per il suo ginocchio. Ci sono cose che puoi capire soltanto vivendole”.

Foto: Brahim Diaz Twitter Milan