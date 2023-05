Brahim Diaz: “Sto bene qui. Vogliamo qualificarci per la Champions, possiamo farcela”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il trequartista del Milan, Brahim Diaz, ha così parlato al termine della vittoria per 5-1 sulla Sampdoria: “Sono contento a livello individuale, è stata una settimana particolare perché volevamo andare in finale di Champions. Stasera abbiamo vinto giocando bene e sono felice per la mia prestazione. Archiviata la delusione di martedì? Vogliamo qualificarci per la prossima Champions League, possiamo farcela. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte arrivando in semifinale”.

Poi ha proseguito parlando della sua crescita: “Sono giovane, devo crescere ancora ma devo ringraziare il mister e la squadra. Siamo rimasti sempre uniti anche nei momenti difficili, so il mio valore e cerco di dare sempre tutto per fare bene le cose. Il bacio alla maglia è una dichiarazione d’amore? L’ho fatto con il cuore, sto molto bene qui. Mancano due partite e voglio dare il massimo per questa squadra. Se volevo riscattare l’errore contro l’Inter? Certo, voglio fare sempre gol. L’importante però è dare tutto: ho una mentalità vincente e ho rimpianto quello sbagliato ma il calcio ti regala sempre un’altra possibilità”.

Infine sulla concorrenza di De Ketelaere: “Il suo arrivo mi ha stimolato? Non lo so, siamo vicini a lui e questo è l’importante. Siamo una squadra unita, lo vogliamo aiutare. Quando c’è concorrenza ognuno cerca di dare il meglio di sé”.

Foto: Instagram Brahim Diaz