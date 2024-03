Brahim Diaz: “Orgoglioso di aver esordito con il Marocco. Lavorerò per il futuro di questa Nazionale”

Brahim Diaz ha fatto il suo esordio con la nazionale marocchina, nell’amichevole vinta dalla selezione guidata dal CT Walid Regragui contro l’Angola. L’ex centrocampista del Milan, oggi in forza al Real Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, intervistato dal quotidiano spagnolo Marca:

Sono molto felice ed è stato un giorno molto speciale, ho ricevuto davvero tanto amore. Sono orgoglioso perché mi sono trovato molto bene in campo ed è stato un esordio molto bello. I miei compagni mi hanno cercato tanto e sono felice perché mi sono sentito amato. Tutta la famiglia venuta era molto emozionata. È bello ricevere quest’amore e ora non mi resta che lavorare per il futuro di questa Nazionale. Ringrazio Sua Maestà il Re Mohamed VI. Sono molto grato per tutto quello che fa per il calcio e per il sostegno che dà sempre al Paese. I prossimi tornei con il Marocco? Cercherò di esserci, se potrò e se me lo permetteranno. Alla fine sono un giocatore del Real Madrid e voglio dare il massimo per il mio club e la Nazionale. Sarò felice di dare il mio contributo”.

Foto: Instagram Brahim Diaz

