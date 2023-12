Brahim Diaz si sta prendendo il Real: è il miglior giocatore di dicembre dei Blancos

Brahim Diaz sta conquistando il Real Madrid. L’ex trequartista del Milan è tornato alla base questa estate ed è stato votato come miglior giocatore dei blancos di dicembre. In questo ultimo mese dell’anno Brahim ha giocato tutte le partite di campionato da titolare, segnando due reti e servendo un assist. Allargando il discorso a questa prima parte di stagionme sono 4 le reti segnate, con due assist, in 17 partite.

Foto: Instagram Brahim Diaz