Nel Milan ha già stregato tutti e ora continua a fare faville anche in Nazionale. Questa sera, Brahim Diaz è andato due volte a segno con la Spagna Under 21 nella partita contro le Isole Faroe valida per le Qualificazioni a Euro 2020 U21. Entrato nella ripresa, ha fatto il primo gol al 51′ e il secondo nei minuti di recupero per il 2-0 degli spagnoli.

Foto: YouTube