Brahim Diaz: “Possiamo ancora qualificarci. Ci crediamo. Ibra? Mi piacerebbe avere le sue capacità di segnare”

Il fantasista del Milan, Brahim Diaz, ha parlato a El Pais della gara di questa sera contro l’Atletico. Una sorta di derby per il giovane spagnolo, visto che è ancora un tesserato del Real Madrid.

Queste le sue parole: “Matematicamente possiamo ancora qualificarci. Ci crediamo. Finora ci è mancato quel pizzico di fortuna che in Champions League serve sempre. Anche se abbiamo dimostrato di saper giocare bene come nel match in casa del Liverpool. Anche all’Andata contro l’Atletico abbiamo fatto una prestazione incredibile. L’obiettivo per questa sera è scendere in campo, proponendo il nostro gioco e portare a casa i tre punti”.

Una sorta di derby: “Non penso a quello ma alla squadra. Certo, sono cresciuto nel Real, ma non ho nessuna voglia di rivalsa con l’Atletico, voglio solo aiutare la squadra a vincere per puntare ancora alla qualificazione”.

Su Ibrahimovic: “E’ straordinario. Mi piacerebbe avere la sua capacità di segnare, la sua capacità di capire il calcio che ha guadagnato con l’esperienza. Sa dare sempre un consiglio buono, indicandoti dove andrà la palla. È un calciatore completo e nell’area fa molti danni. È imprevedibile. Può segnare in ogni modo”.

