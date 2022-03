Brahim Diaz: “Pioli importante per la mia crescita. Scudetto? Guardiamo partita dopo partita”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato nel post partita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky Sport: “Penso di aver fatto una buona partita. Devo aiutare la squadra e lavorare. Abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, questo era importante. Ora pensiamo alle prossime partite”.

Sullo scudetto: “Noi pensiamo partita dopo partita. Ascoltiamo e seguiamo il mister. Abbiamo qualità, chi gioca e chi non gioca siamo tutti sul pezzo. Ora dipende tutto da noi, sempre partita dopo partita. Mi piacciono le critiche. Ascolto tutti e voglio migliorare. Mi piace il confronto ed è vero che devo segnare qualche gol in più. Lavoro tutto il giorno per migliorare”:

Su Pioli: “Il mister è fondamentale per la mia crescita. Grazie a lui sono qui, mi ha aiutato tanto a migliorare la fase difensiva e quella offensiva. Non posso paragonarlo ad Ancelotti, con lui sono stato poco tempo però è un mister incredibile che ha il Milan nel cuore”.

Foto: Twitter Milan