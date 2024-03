Brahim Diaz: “Marocco? Mi hanno dimostrato amore, ora devo ricambiare quella fiducia sul campo”

Brahim Diaz è l’uomo copertina di Esquire. Il trequartista del Real Madrid ha anche rilasciato una lunga intervista alla famosa rivista, dove ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere di difendere i colori del Marocco: “Dovevo decidere e per molto tempo mi hanno dimostrato amore. Ho radici in Marocco e ora devo ricambiare quella fiducia sul campo. Un messaggio ai tifosi della Spagna? Sono molto grato, questa scelta non cambia nulla. Ho vestito la maglia della Nazionale e voglio il meglio per loro. Ho notato molto affetto da parte delle persone, hanno rispettato la decisione”.

Foto: Instagram Brahim Diaz