Brahim Diaz: “La Champions è la casa del Milan, lo sa tutto il mondo. Abbiamo le armi per battere l’Atletico”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo AS si è soffermato sul percorso dei rossoneri in Champions League: “Il Liverpool è fortissimo e la partita è stata difficile. Abbiamo fatto fatica all’inizio, ma dopo abbiamo mostrato il nostro talento. Segnare due reti ad Anfield non è facile: continueremo a lottare nel girone. La Champions è la casa del Milan, lo sa tutto il mondo, e sarà una notte speciale. L’Atletico è un rivale duro, sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Abbiamo le nostre armi, e in più giochiamo in casa”.

Foto: Twitter Milan