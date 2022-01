Brahim Diaz: “Il Covid mi ha creato problemi, ma ora voglio tornare al massimo. Numero 10? E’ un onore”

Il trequartista del Milan, Brahim Diaz, ha parlato a Sportmediaset del suo momento in rossonero, non molto brillante, analizzando il ritorno in campo con il derby e il peso di indossare la maglia numero 10.

Queste le sue parole: “Col covid è stato difficile, ho passato 12 giorni a casa, ho avuto qualche sintomo ma non voglio cercare scuse. Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Già giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club“.