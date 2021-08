Brahim Diaz: “Ibra ci dà sempre consigli importanti. La sua mentalità fa la differenza”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan, Brahim Diaz, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri.

Queste le sue parole: “Ibra? È un grande. Dà consigli utili, ha esperienza da vendere e ogni volta che gioca fa la differenza. Lo ha sempre fatto e lo continua a fare, l’età non conta. E’ un motivatore e mi piace molto la sua maniera di dare consigli. Il suo carattere ti fa dare il massimo. Gli piace molto lavorare e vuole che i suoi compagni lo facciano al massimo. Lo considero un aspetto positivo. Per noi è fondamentale avere uno come lui in rosa”.

Foto: Twitter personale