Brahim Diaz: “Giocare queste partite piace a tutti. Lotteremo per i nostri tifosi”

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Milan Tv, a pochi minuti dall’inizio del derby:

“E’ bellissimo, a tutti i giocatori piace giocare queste partite. Sarà incredibile giocare davanti ai nostri tifosi. Noi dovremo lottare per loro, dobbiamo vincere anche per loro. Siamo un gruppo a cui piace giocare a calcio. Sarà una partita bella, dobbiamo lottare tutti insieme. La Nazionale? Ho tanta fiducia in me e nella squadra. Sono concentrato solo sul match di stasera”.

Foto: Twitter Milan