Brahim Diaz è sbarcato in città: “Sono felice di essere al Milan”

Il Milan ha chiuso Brahim Diaz dal Real Madrid. Il giovane spagnolo è da poco arrivato in città dove è sbarcato con un volo proveniente da Madrid. Queste le parole del nuovo rossonero ai giornalisti presenti in aeroporto: “Sono molto contento, sono pronto per questa sfida. Il Milan è un grande club. Forza Milan sempre.” Diaz è atteso ora per le visite e per il tampone come da protocollo, poi potrà unirsi al resto del gruppo a Milanello.

Foto: Marca