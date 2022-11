Brahim Diaz: “Come si batte il Salisburgo? Giocando da Milan”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per presentare la sfida di Champions League contro il Salisburgo: “E’ una partita importante, il livello si è alzato. Dobbiamo giocare con la mentalità vincente. Loro sono una squadra forte e sanno come giocare, hanno una grande mentalità e per questo dobbiamo stare attenti. Abbiamo fatto un po’ di fatica nelle prime partite ma poi abbiamo visto il grande Milan, sappiamo come affrontare il Salisburgo. Come si batte il Salisburgo? Giocando da Milan”.

