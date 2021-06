Brahim Diaz, ancora Milan per la definitiva svolta

Brahim Diaz sarà ancora un giocatore del Milan. Lo spagnolo, classe ’99, nella scorsa stagione è stata una delle piacevoli sorprese per i rossoneri: 27 presenze in Serie A con quattro reti, di cui alcune decisive per l’approdo in Champions della squadra (come quella contro la Juventus). Prestazioni convincenti che hanno convinto Pioli e Maldini a puntare su di lui anche per la prossima stagione. L’accordo con il Real Madrid è stato trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto per il Real: l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti non ha cambiato i piani, la società spagnola ha deciso di privarsi nuovamente di lui. Ora si attende solo l’ufficialità: per Brahim Diaz si apriranno nuovamente i cancelli di Milanello per il suo definitivo salto di qualità.

FOTO: Twitter Milan