Brahim Diaz: “Al Milan mi sono adattato subito bene, mi piace giocare alle spalle dell’attaccante”

Brahim Diaz, in attesa di esordire in Serie A, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole: “Il Milan è un club incredibile, quando arrivi lo vedi dalle tante persone che lavorano nel club. Dai giocatori e dallo staff tecnico oltre che dai tifosi. E’ stato tutto molto bello, è un grande club e si nota. Mi sono adattato molto bene anche perché l’adattamento mi è stato reso molto facile, ci sono giocatori enormi e grandi persone, mister compreso. Poco a poco mi sto adattando e mi trovo benissimo in squadra. Mi trovo molto bene a giocare in tutti i ruoli dell’attacco in questo 4-2-3-1. Mi piace molto giocare nelle tre posizioni alle spalle dell’attaccante e posso fare la differenza in tutti e tre i ruoli.”

Foto: twitter personale