Braga, l’ultima gara del 2024 all’Estádio Municipal sarà totalmente gratuita

Il Braga ha deciso di ringraziare la propria tifoseria aprendo le porte del proprio stadio a tutti i tifosi per l’ultima gara del 2024 all’ Estádio Municipal. Contro il Casa Pia, qualsiasi tifoso potrà entrare senza alcun biglietto, ma semplicemente presentandosi ai tornelli dello stadio. Gli abbonati, ovviamente, saranno gli unici ad avere il proprio posto garantito, ma con questa iniziativa il Braga, attualmente 4° in classifica in Portogallo, spera di attrarre alcuni tifosi inattivi e aumentare la media delle presenze allo stadio. In media, infatti, all’Estádio Municipal sono presenti poco più di 15.000 tifosi, a fronte di una capienza complessiva che supera i 30.000 posti.

Foto: Facebook Braga