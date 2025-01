Braga-Lazio: i convocati di Baroni

Stasera, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Braga e Lazio, valido per l’ottavo e ultimo turno di Uefa Europa League. Nonostante i biancocelesti siano già passati, gli uomini di Baroni ce la metteranno tutta per confermare ampiamente un percorso europeo che, fino a questo momento, è stato quasi perfetto. A tal proposito l’allenatore italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita.

PORTIERI: Furlanetto, Mandas, Provedel.

DIFENSORI: Gigot, Gila, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Zazza.

CENTROCAMPISTI: Dele-Bashiru, Di Tommaso, Nazzaro.

ATTACCANTI: Balde, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Serra, Tchaouna.

FOTO: Instagram Lazio