Bradley: “Esordio di Insigne? Non conosco ancora la sua condizione fisica. Penso metà luglio”

Bob Bradley, tecnico del Toronto FC, in conferenza stampa ha parlato di Lorenzo Insigne e di quanto potrebbe esordire nella MLS americana.

Queste le sue parole: “Non so quanto sia in forma, fino a quando non sarà qui non lo sapremo. Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi. Si tratta di capire ovviamente come si sente. Visto il contratto col Napoli che scadrà il 30 giugno potrebbe allenarsi dal primo luglio, ammesso che stia bene e sia pronto”.