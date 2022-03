Boyé dal Toro alla pre-convocazione con l’Argentina: “Sogno che si avvera”

Seppur non abbia lasciato un segno indelebile nel nostro campionato, Lucas Boyé è ricordato anche per la parentesi al Torino dell’era Mihajlovic, che lo utilizzava come alternativa a Iago Falque e Ljajic. Adesso l’argentino ha finalmente trovato la sua dimensione con l’Elche, in Spagna, al punto da ricevere una pre-convocazione da Scaloni per le prossime partite della Nazionale argentina: “È una gioia immensa per me, a prescindere dal fatto che non sia una lista definitiva e che alla fine non sia convocato. È un grande traguardo, un sogno che si avvera. Ora non resta che attendere le scelte definitive. La chiamata dell’Argentina mi dà un’enorme gioia, la dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici. Sono stati loro che mi hanno sempre aiutato, ogni giorno”, le parole rilasciate ad AS.

Foto: Twitter Torino